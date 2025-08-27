В Новосибирске начнется форум «Технопром-2025» с 27 августа

Главной темой станет «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
В Новосибирске начинает свою работу 12-й Международный форум технологического развития «Технопром», являющийся частью научно-технологической недели. Об этом сообщает администрация региона.
Форум откроется 27 августа и продлится до 30 августа, а его центральной темой станет вопрос о ключевых факторах технологического лидерства, включая науку, кадры и промышленность. Планируется, что мероприятие соберет около 30 тысяч участников, включая делегации из 15 государств.
Программа форума включает в себя семь направлений по отраслям и четыре тематических блока. В числе отраслевых направлений: передовые материалы и химическая промышленность, атомные и энергетические технологии, инновационные методы сохранения здоровья, беспилотные авиационные системы, робототехника и другие. Тематические блоки затронут вопросы интеллектуальной собственности, системы управления в научной и технологической сферах, а также инвестиции в научные разработки. Пленарное заседание, посвященное подготовке кадров для технологического лидерства России, будет проведено вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Участники мероприятия продемонстрируют передовые технологические решения в области искусственного интеллекта. Впервые все регионы России представят свои научно-технические достижения на специально организованной аллее. Выставочная площадь будет разделена на тематические зоны, отражающие концепцию «Треугольника Лаврентьева», акцентирующую взаимосвязь образования, науки и производства.
В рамках форума также пройдут крупные сопутствующие мероприятия: Сибирская венчурная ярмарка, форум Россия-Африка, Евразийский экспортный форум и национальный форум по передаче технологий.