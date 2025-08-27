В Новосибирске начнется форум «Технопром-2025» с 27 августа

Программа форума включает в себя семь направлений по отраслям и четыре тематических блока. В числе отраслевых направлений: передовые материалы и химическая промышленность, атомные и энергетические технологии, инновационные методы сохранения здоровья, беспилотные авиационные системы, робототехника и другие. Тематические блоки затронут вопросы интеллектуальной собственности, системы управления в научной и технологической сферах, а также инвестиции в научные разработки. Пленарное заседание, посвященное подготовке кадров для технологического лидерства России, будет проведено вице-премьером Дмитрием Чернышенко.