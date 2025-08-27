Специалист объяснила, как избавиться от боли в спине после работы по дому

Многие начинают чувствовать боль в спине во время бытовых дел. Фитнес-тренер Виктория Ермолина рассказала KP.RU, какие же привычки нужно искоренить, чтобы вернуть здоровье спины.
— Часто причиной нарушений осанки и сопутствующих болей являются нарушения техники движения в быту. Те самые вредные привычки, которые разрушают нашу спину незаметно день за днем, приводя в конечном итоге к необходимости принимать срочные меры, — отметила специалист.
Постуральный контроль поможет вернуть здоровье спины. Это означает, что нужно следить за положением своего тела. Без этого контроля существует риск запустить процессы, которые могут привести к хроническим болям.
— Если мы делаем бытовые дела со скругленной спиной, то вся нагрузка ложится на поясницу и другие отделы позвоночника. Часто ли у вас болит спина после мытья пола или стирки? Если да, то переучиваем себя, чтобы выполнять ежедневные дела с прямой спиной, — посоветовала эксперт.
Если нужно согнуться, то делать это нужно в тазобедренных суставах, отводя таз назад, чтобы спина оставалась прямой. Когда нужно наклониться при загрузке белья в стиральную машину или посуды в посудомойку, лучше встать на одно или оба колена, подложив под них плед или подушку.