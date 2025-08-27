Россиянам рассказали, кому с сентября запрещено передавать SIM-карты

С 1 сентября в России вступает в силу закон, запрещающий передачу SIM-карт третьим лицам. Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью ТАСС, новые правила разрешают покупку SIM-карт только для ближайших родственников, перечисленных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. При этом кратковременное использование телефона другом для звонка или выхода в интернет не будет считаться нарушением.
Закон предусматривает значительные штрафы за нарушения: для граждан — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Исключения сделаны для передачи устройств сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.
По словам парламентария, нововведения направлены на борьбу с мошенничеством, поскольку значительная часть преступлений совершается с использованием SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Закрепление каждой карты за конкретным пользователем или его родственниками повысит уровень цифровой безопасности.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать искусственный интеллект для обмана россиян.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.