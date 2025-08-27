Россиянам рассказали, кому с сентября запрещено передавать SIM-карты

С 1 сентября в России вступает в силу закон, запрещающий передачу SIM-карт третьим лицам. Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью ТАСС, новые правила разрешают покупку SIM-карт только для ближайших родственников, перечисленных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. При этом кратковременное использование телефона другом для звонка или выхода в интернет не будет считаться нарушением.