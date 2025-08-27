В Ангарске выброшенный с пятого этажа кот Тигр начал выздоравливать

В Ангарске 2 августа кота по кличке Тигр выбросили с пятого этажа. Как стало известно КП-Иркутск, животное с множественными травмами — переломом неба, параличом задних лап и критическим падением температуры — было доставлено в приют «Кошкин дом 38».
Ветеринары провели сложнейшую операцию: удалили осколок в пояснице и установили пластину. Несмотря на неутешительные прогнозы, у кота сохранилась целостность спинномозговой оболочки, что дает надежду на выздоровление. После хирургического вмешательства к Тигру начала возвращаться чувствительность, и он уже пытается двигаться.
Сейчас пушистый пациент требует круглосуточного ухода: его кормят из шприца, делают массаж и следят за его состоянием. На лечение кота жители уже собрали более 70 тысяч рублей. В приюте отмечают, что Тигр отличается удивительным терпением и ласковым характером.
— Он настоящий джентльмен. Ласковый, терпеливый, словно понимает, что за него борются.
Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным и разыскивает виновного. Когда кот окрепнет, для него будут искать новый любящий дом.
