В Ангарске выброшенный с пятого этажа кот Тигр начал выздоравливать

Животное получило множественные травмы, требовалась срочная операция.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 2 августа кота по кличке Тигр выбросили с пятого этажа. Как стало известно КП-Иркутск, животное с множественными травмами — переломом неба, параличом задних лап и критическим падением температуры — было доставлено в приют «Кошкин дом 38».

Ветеринары провели сложнейшую операцию: удалили осколок в пояснице и установили пластину. Несмотря на неутешительные прогнозы, у кота сохранилась целостность спинномозговой оболочки, что дает надежду на выздоровление. После хирургического вмешательства к Тигру начала возвращаться чувствительность, и он уже пытается двигаться.

Сейчас пушистый пациент требует круглосуточного ухода: его кормят из шприца, делают массаж и следят за его состоянием. На лечение кота жители уже собрали более 70 тысяч рублей. В приюте отмечают, что Тигр отличается удивительным терпением и ласковым характером.

— Он настоящий джентльмен. Ласковый, терпеливый, словно понимает, что за него борются.

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным и разыскивает виновного. Когда кот окрепнет, для него будут искать новый любящий дом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском рабочему ампутировали руку из-за травмы на производстве.