В Ангарске выброшенный с пятого этажа кот Тигр начал выздоравливать

Сейчас пушистый пациент требует круглосуточного ухода: его кормят из шприца, делают массаж и следят за его состоянием. На лечение кота жители уже собрали более 70 тысяч рублей. В приюте отмечают, что Тигр отличается удивительным терпением и ласковым характером.