Актер Брюс Уиллис живет отдельно от семьи из-за прогрессирующей деменции

Супруга Уиллиса отметила, что актер тем не менее чуть-чуть узнает свою семью. По словам Хеминг, она и остальные родственники все еще видят «слабые отголоски» прежнего Уиллиса. Однако из-за прогрессирующей болезни семья приняла решение разместить актера во «втором доме», где за ним круглосуточно присматривают медицинские специалисты. По ее словам, это одноэтажное здание, в котором Уиллису удобно передвигаться и где сведен до минимума шум, который может быть раздражающим для пациентов, страдающих от лобно-височной деменции.