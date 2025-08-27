Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа главная недоработка ЕГЭ, которую нужно устранить

Письменные ответы в системе ЕГЭ необходимо усовершенствовать. Об этом рассказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Раздел письменных ответов в системе ЕГЭ надо улучшить.

Письменные ответы в системе ЕГЭ необходимо усовершенствовать. Об этом рассказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Нужно совершенствовать систему ЕГЭ и давать больше возможностей в части письменных ответов, где проявляется творческое начало. Это касается ответов по истории, литературе и русскому языку», — передает ТАСС слова Васильевой.

Ранее сообщалось, что блок вопросов по истории в системе ЕГЭ был увеличен. Туда включили задания по теме спецоперации.