МВД объяснило, почему не стоит доверять родственникам в интернете

С 1 июня 2025 года в России действует новый закон о защите граждан от мошенников. Он предусматривает около 30 мер, направленных на борьбу с преступлениями в сфере IT. Так, сотрудникам органов власти, банков и операторов связи запрещено использовать мессенджеры для общения с клиентами. С 1 августа граждане получили возможность отказаться от рекламных смс-рассылок, а с 1 сентября смогут запретить спам-звонки и оформить самозапрет на покупку сим-карт через портал «Госуслуги».