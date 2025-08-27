13 красноярских школ вошли в топ-500 лучших образовательных учреждений России

В престижный рейтинг вошли 13 образовательных учреждений Красноярска.
Лидером среди красноярских школ стала Физико-математическая школа-интернат СФУ, занявшая 23-ю позицию в общероссийском списке. Второе место в городе заняла Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс» (82-е место в рейтинге), третье — средняя школа № 144 (162-е место).
Особых успехов добились:
ФМШ СФУ — 41-е место в рейтинге по конкурентоспособности (доля поступивших в лучшие вузы);
Школа № 144 — третье место в России по направлению «медицина»;
Лицей № 7 — вошел в топ-300 самых конкурентоспособных школ страны.
В расширенный список также вошли школы №№ 149, 150, 151, 152, 143, гимназии №№ 13, 2 и лицей № 1. Из учреждений края отличилась железногорская «Школа космонавтики», занявшая 306-ю позицию.
Рейтинг составлялся на основе анализа данных о поступлении выпускников в 50 лучших вузов страны. Как отметили эксперты RAEX, красноярские школы демонстрируют стабильно высокие результаты в подготовке абитуриентов для ведущих университетов России.