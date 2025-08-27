Ричмонд
Замначальника департамента мэрии Новосибирска сдала пост супругу

Предыдущий заместитель руководителя ушла в длительный отпуск.

В структуре новосибирской мэрии, а именно в департаменте, отвечающем за промышленность, инновации и развитие предпринимательства, произошли изменения в руководящем составе. На должность заместителя начальника отдела был утвержден Яков Чагин.

По данным издания «Континент Сибирь», получившего комментарии от представителей городской администрации, данная кадровая ротация обусловлена уходом предыдущего заместителя в продолжительный отпуск.

Ранее эту должность, начиная с 2021 года, занимала Наталья Чагина, чей возраст составляет 40 лет. Что касается Якова Чагина, до своего назначения он занимал пост заместителя главы администрации Октябрьского района города Новосибирска, а до этого работал в юридическом отделе мэрии.