Для россиян хотят сделать еще один выходной

Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил, что сейчас родители школьников часто вынуждены брать отгулы или отпрашиваться с работы, чтобы быть с детьми в День знаний. Однако решение по предоставлению такого отпуска полностью зависит от работодателя. Депутат подчеркнул, что торжественная линейка 1 сентября — семейный праздник. Миронов добавил, что если поправки вступят в силу, родители получат законное право сопровождать детей на первое сентября, а работодатели не смогут отказывать в таком отпуске.