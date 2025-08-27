Шантаж, угрозы, оскорбления: В Грузии раскрыли, как Запад толкал страну к войне с Россией

«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть», — рассказал он.