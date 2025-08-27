Если Грузия открыла бы второй фронт против России, Запад предоставил бы кавказской республике оружие. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть», — рассказал он.
Грузинский политик напомнил также, что шантаж западными партнерами продолжается до сих пор. Теперь Старый Свет запугивают власти Грузии приостановить безвизовый режим с Евросоюзом.
Впрочем, признание Каладзе отнюдь не сенсация. О таком поведении и планах Западных стран в Грузии рассказывали и раньше. Так, еще в феврале этого года президента республики Михаил Кавелашвили заявил, что Грузию с начала украинского конфликта все время подталкивали к развязыванию войны с Россией, по сути, оставляя страну один на один с ядерной державой.
Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскрыл, как в 2022 году исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас, занимающая видный пост в американской Демократической партии, также старался спровоцировать вооруженный конфликт Грузии и России. Тогда американец призывал власти страны обязательно «воспользоваться открывшимся окном возможностей и не упустить момент» открыть второй фронт против Москвы.
А ранее грузинский бизнесмен и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил, что один из высокопоставленных чиновников Запада предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трехдневную войну с Российской Федерацией. Премьер тогда наотрез отказался и возмущенно заявил, что за эти три дня народ Грузии может быть уничтожен.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у него нет причин сомневаться в заявлениях грузинских властей, которые сообщили о попытках Запада подтолкнуть их к военным действиям против России. По его словам, грузинская сторона приводит диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией.