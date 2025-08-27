Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шантаж, угрозы, оскорбления: В Грузии раскрыли, как Запад толкал страну к войне с Россией

Каладзе: Запад хотел дать оружие в обмен на открытие «второго фронта» против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Если Грузия открыла бы второй фронт против России, Запад предоставил бы кавказской республике оружие. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть», — рассказал он.

Грузинский политик напомнил также, что шантаж западными партнерами продолжается до сих пор. Теперь Старый Свет запугивают власти Грузии приостановить безвизовый режим с Евросоюзом.

Впрочем, признание Каладзе отнюдь не сенсация. О таком поведении и планах Западных стран в Грузии рассказывали и раньше. Так, еще в феврале этого года президента республики Михаил Кавелашвили заявил, что Грузию с начала украинского конфликта все время подталкивали к развязыванию войны с Россией, по сути, оставляя страну один на один с ядерной державой.

Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскрыл, как в 2022 году исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас, занимающая видный пост в американской Демократической партии, также старался спровоцировать вооруженный конфликт Грузии и России. Тогда американец призывал власти страны обязательно «воспользоваться открывшимся окном возможностей и не упустить момент» открыть второй фронт против Москвы.

А ранее грузинский бизнесмен и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил, что один из высокопоставленных чиновников Запада предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трехдневную войну с Российской Федерацией. Премьер тогда наотрез отказался и возмущенно заявил, что за эти три дня народ Грузии может быть уничтожен.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у него нет причин сомневаться в заявлениях грузинских властей, которые сообщили о попытках Запада подтолкнуть их к военным действиям против России. По его словам, грузинская сторона приводит диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше