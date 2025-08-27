Травников проверил важные объекты Советского района Новосибирска

«Мы рассчитываем на поддержку из федерального бюджета — во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Академгородок в прошлом году было дано соответствующее распоряжение о выделении средств, — сообщил глава региона. — С нашей стороны работа завершена в текущем году — вся проектно-сметная документация с экспертизой подготовлена. В следующем году есть возможность начать масштабные работы. Мы направим запрос о выделении конкретных объемов финансирования».