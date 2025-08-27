Ричмонд
Травников проверил важные объекты Советского района Новосибирска

Речь идет про капитальный ремонт основного корпуса ЦКБ и объекты благоустройства микрорайона ОбьГЭС.

Глава Новосибирской области лично проверил, как выполняются его указания по капитальному обновлению главного здания ЦКБ, а также побывал на площадках благоустройства микрорайона ОбьГЭС.

Первоочередной задачей является комплексный ремонт основного корпуса Центральной клинической больницы.

«После пожара, произошедшего в 2023 году, было решено не ограничиваться устранением последствий, а провести масштабную реконструкцию», — отметил Андрей Травников.

В процессе ремонта были выявлены дополнительные повреждения, например, потребовалось укрепление основания здания. Эти работы уже выполнены. Проект капитального ремонта включает в себя также новую подстанцию, что увеличит энергетическую мощность больницы. Помимо этого, полностью обновляются все внутренние помещения.

«Мы рассчитываем на поддержку из федерального бюджета — во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Академгородок в прошлом году было дано соответствующее распоряжение о выделении средств, — сообщил глава региона. — С нашей стороны работа завершена в текущем году — вся проектно-сметная документация с экспертизой подготовлена. В следующем году есть возможность начать масштабные работы. Мы направим запрос о выделении конкретных объемов финансирования».

В микрорайоне ОбьГЭС активно ведется благоустройство — строится футбольное поле. На данный момент работы идут по плану, качество не вызывает нареканий.

«Еще один долгожданный объект, о котором жители микрорайона говорили еще пять лет назад — сквер по ул. Демакова. Его создание было утверждено, в том числе, моим указанием. Объект находится в процессе реализации, работы идут полным ходом. В следующем году здесь появится новый, современный и интересный сквер», — добавил губернатор.

Андрей Травников дал указание начать облагораживание прилегающей территории на месте существующего пустыря.

