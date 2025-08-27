Жена отселила больного Брюса Уиллиса в отдельный дом

В марте 2022 года стало известно, что Уиллис завершил карьеру в кино из-за диагноза афазия — расстройства, затрудняющего когнитивные функции и речь. В интервью Хеминг поделилась подробностями своей новой книги «Неожиданное путешествие» (The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path), где описывает жизнь с болезнью актера. По ее словам, несмотря на общее хорошее здоровье, мозг Брюса постепенно перестает нормально функционировать, и он утрачивает способность к общению.