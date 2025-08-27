Ричмонд
В Красноярске появился мурал в честь легендарного альпиниста Абалакова

Он первым в истории СССР покорил пик Сталина.

Источник: соцсети

В Красноярске появился новый мурал на фасаде дома. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Пономаренко в Telegram-канале.

На десятиэтажном доме по улице Вербная, 4 в Октябрьском районе города завершили новый мурал в честь альпиниста и скульптора Евгения Абалакова.

Евгений Абалаков родился в семье торгового казака в Енисейске в 1907 году. Вырос в Красноярске, окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. В годы войны готовил бойцов для горных войск, участвовал в водружении советского флага на Эльбрусе.

Абалаков стал первым советским человеком, покорившим пик Сталина высотой почти 7,5 км. За свою недолгую жизнь он покорил более 50 вершин, участвовал в научных экспедициях на Памире и Тянь-Шане.

По официальной версии погиб от отравления угарным газом из-за утечки газа в Москве в 1948 году.

Ранее в Красноярске появился мурал с портретом Владимира Долгих, который руководил Норильским горно-металлургическим комбинатом.