Звезда «Кадетства» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

Исполнительное производство в отношении Емельянова было возбуждено еще в 2020 году, после того как бывшая супруга актера обратилась в суд о взыскании алиментов. Суд частично удовлетворил требования истца в июне 2020 года, а вышестоящая инстанция оставила это решение без изменений. Исполнительный лист был сформирован в 2022 году.