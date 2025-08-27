На Корабельной Набережной во Владивостоке открыли парковку: пока бесплатно

«Каждое открытие шлагбаума позволяет въезд (выезд) только одному транспортному средству. Следующее транспортное средство вправе начинать движение только после того, как предыдущее транспортное средство покинет зону после шлагбаума и шлагбаум закроется», — сообщает администрация города.
Парковка на Корабельной набережной вмещает около 80 автомобилей. Данный участок запускают в качестве «перехватывающей парковки» — это специальная парковочная зона, расположенная на въезде в оживленную часть города, где водители могут оставить личный автомобиль и пересесть на общественный транспорт.
Для въезда на территорию необходимо подъехать к шлагбауму и дождаться автоматического распознавания государственного регистрационного знака автомобиля. После открытия шлагбаума можно беспрепятственно въехать на парковочную зону. Аналогичная процедура действует и при выезде: система распознает номерной знак, шлагбаум открывается, и водитель может покинуть территорию.
Важно отметить, что каждый цикл открытия-закрытия шлагбаума рассчитан строго на один автомобиль. Следующее транспортное средство может начать движение только после полного завершения этого цикла.
В настоящее время парковка работает в бесплатном тестовом режиме. Информация о возможном введении платы за пользование парковочными местами будет сообщена дополнительно.