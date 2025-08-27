На Корабельной Набережной во Владивостоке открыли парковку: пока бесплатно

Для въезда на территорию необходимо подъехать к шлагбауму и дождаться автоматического распознавания государственного регистрационного знака автомобиля. После открытия шлагбаума можно беспрепятственно въехать на парковочную зону. Аналогичная процедура действует и при выезде: система распознает номерной знак, шлагбаум открывается, и водитель может покинуть территорию.