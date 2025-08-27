Смерть подростка из-за ChatGPT в США: родители подали иск против компании OpenAI

Родители 16-летнего подростка, покончившего с собой, подали исковое заявление против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Истцы обвиняют разработанный компанией чат-бот ChatGPT в причастности к смерти их сына. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на судебный документ.