Смерть подростка из-за ChatGPT в США: родители подали иск против компании OpenAI

В США семья покончившего с собой парня обвинила в его смерти ChatGPT.

Источник: Комсомольская правда

Родители 16-летнего подростка, покончившего с собой, подали исковое заявление против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Истцы обвиняют разработанный компанией чат-бот ChatGPT в причастности к смерти их сына. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на судебный документ.

Как следует из иска, чат-бот нарушил внутренние протоколы безопасности: не прекратил диалог и не запустил систему экстренного реагирования при получении информации о планируемом самоубийстве.

Ответчиками указаны OpenAI и лично Альтман.

По утверждению родственников мальчика, смерть наступила по вине компании. В качестве причин они указывают наличие недостатков в чат-боте и отсутствие предупреждений со стороны OpenAI о потенциальных рисках при использовании их продукта.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск подал в суд на компании Apple и OpenAI за создание монополии на рынке ИИ.

