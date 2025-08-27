Родители 16-летнего подростка, покончившего с собой, подали исковое заявление против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Истцы обвиняют разработанный компанией чат-бот ChatGPT в причастности к смерти их сына. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на судебный документ.
Как следует из иска, чат-бот нарушил внутренние протоколы безопасности: не прекратил диалог и не запустил систему экстренного реагирования при получении информации о планируемом самоубийстве.
Ответчиками указаны OpenAI и лично Альтман.
По утверждению родственников мальчика, смерть наступила по вине компании. В качестве причин они указывают наличие недостатков в чат-боте и отсутствие предупреждений со стороны OpenAI о потенциальных рисках при использовании их продукта.