Родители подали в суд на OpenAI из-за смерти подростка, обвинив в этом ChatGPT

В США семья подростка, который покончил с собой, подала в суд на компанию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана, обвинив в произошедшем нейросеть ChatGPT.

По словам родителей, на протяжении нескольких месяцев их сын регулярно общался с чат-ботом, который, по их мнению, усугубил его эмоциональное состояние вместо того, чтобы оказать поддержку или направить к специалистам.

Адвокаты семьи считают, что OpenAI проявила халатность в обеспечении безопасности своего продукта. В связи с этим родители погибшего подростка требуют компенсации и внесения изменений в работу чат-бота, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, передает NBC News.

Ранее американский предприниматель Илон Маск подал в суд на Apple, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. По его словам, в App Store создаются условия, при которых ни одна компания в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может занять первое место.

Позже стало известно, что нейросеть Grok от компании xAI Илона Маска слила в интернет более 370 тысяч переписок бота с пользователями.

