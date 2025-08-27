Ричмонд
Готовность объектов ЖКХ Омской области превышает 81%

Такую оценку объектам ЖКХ дал губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Состоялась рабочая встреча между министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным и губернатором Омской области Виталием Хоценко. В ходе встречи, в частности, речь зашла о готовности ЖКХ к новому отопительному сезону.

По словам Виталия Хоценко, на данный момент готовность комплекса ЖКХ Омской области превышает 81%. За лето было заменено и восстановлено свыше 2 тысяч теплосетей и свыше тысячи теплоисточников. Дальнейшая работа по подготовке к отопительному сезону продолжается.

Также стороны обсудили реализацию в регионе проектов создания комфортной городской среды и возможность выделения федеральных средств на завершение строительства Азовской районной больницы.