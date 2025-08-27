Готовность объектов ЖКХ Омской области превышает 81%

По словам Виталия Хоценко, на данный момент готовность комплекса ЖКХ Омской области превышает 81%. За лето было заменено и восстановлено свыше 2 тысяч теплосетей и свыше тысячи теплоисточников. Дальнейшая работа по подготовке к отопительному сезону продолжается.