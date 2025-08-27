Немецкая иномарка скандального врача из Новосибирска ушла с молотка за 4,3 млн

Дело Покушалова стало частью громкого скандала, разразившегося вокруг клиники в 2019 году, в котором также были замешаны поставщики и академик РАН Александр Караськов. Покушалов заключил сделку со следствием, чтобы добиться более мягкого приговора. Тем не менее, для компенсации ущерба, нанесенного бюджету, власти продолжили распродажу конфискованного имущества его семьи. Помимо зарубежной недвижимости, в собственность государства перешли автомобили и роскошная квартира в Новосибирске стоимостью 35 миллионов рублей, которая также была продана на аукционе.