Немецкая иномарка скандального врача из Новосибирска ушла с молотка за 4,3 млн

Mercedes-Benz S 500 4Matic 2015 года выпуска, изначально оцененный в 2,4 миллиона рублей, был продан за 4,3 миллиона рублей.
Выпущенный в 2015 году Mercedes-Benz S 500 4Matic, ранее оцененный в 2,4 миллиона рублей, был реализован на торгах за 4,3 миллиона рублей. Это не первый автомобиль премиум-класса, конфискованный у семьи Покушалых, проданный с аукциона. Ранее, в начале августа, Mercedes-Benz GL 500 белого цвета, принадлежавший жене ученого, ушел с молотка за 2,7 миллиона рублей. Имущество было конфисковано на основании решения Советского районного суда, который двумя годами ранее постановил взыскать с экс-заместителя главы НИМЦ им. Мешалкина 123 миллиона рублей.
Эта сумма соответствует стоимости двух апартаментов в Нью-Йорке, которые также были конфискованы в пользу государства в 2021 году, сообщает издание «Прецедент».
Аукцион привлек большое внимание покупателей, в результате чего финальная цена лота почти вдвое превысила стартовую. Продажа конфиската является одним из способов возмещения ущерба, нанесенного государству.
Дело Покушалова стало частью громкого скандала, разразившегося вокруг клиники в 2019 году, в котором также были замешаны поставщики и академик РАН Александр Караськов. Покушалов заключил сделку со следствием, чтобы добиться более мягкого приговора. Тем не менее, для компенсации ущерба, нанесенного бюджету, власти продолжили распродажу конфискованного имущества его семьи. Помимо зарубежной недвижимости, в собственность государства перешли автомобили и роскошная квартира в Новосибирске стоимостью 35 миллионов рублей, которая также была продана на аукционе.
Известно, что кардиохирург проворачивал мошеннические схемы с государственными закупками, похитив более 1,8 миллиарда рублей. Однако апелляция в суде не дала результатов.
Во время судебного процесса Евгений Покушалов даже обращался к президенту РФ с просьбой о помиловании, упоминая свои заслуги за годы работы. Покушалов просил Путинa вмешаться в его судьбу, чтобы он мог продолжать работать на благо государства.
В 2023 году хирургу было отказано в условно-досрочном освобождении и только в 2024 он вернулся к научной работе, однако уголовное дело серьезно испортило его репутацию.