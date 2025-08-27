В больницах Иркутска выросло число обращений по поводу лишних пальцев у детей

В отделении травматологии Ивано-Матренинской детской больницы стало больше пациентов с необычными диагнозами — полидактилией (лишние пальцы — Ред.) и синдактилией (сросшиеся пальцы — Ред.). После того как врачи прооперировали малыша с восемью пальцами на ногах, в больницу посыпались звонки от родителей со всего региона.
Многие родители не знают, что пальцы можно «разъединить». Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.
— Мы прочитали в газете и решили к вам обратиться, — именно так теперь начинаются многие разговоры с врачами. Оказалось, многие даже не догадывались, что такие особенности можно исправить.
Как стало известно КП-Иркутск, одному из маленьких героев всего год. Вместе с мамой они уже во второй раз приехали в отделение травматологии.
Идеальное время для операции на стопах — до года. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.
— В прошлый раз сыну удалили лишний палец на одной ноге, — делится мама ребенка. — На второй ножке пальцы были сросшиеся, да и на обеих руках тоже. Хотя он уже приспособился, операция нужна — он ходит в садик, и у него есть проблемы с мелкой моторикой. Сейчас врачи разъединили пальцы на руках, а через полгода мы придем оперировать ногу.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Глеб Большаков объясняет, что если ребенок родился с такими диагнозами, важно как можно скорее показаться ортопеду. Идеальное время для операции на стопах — до года, когда ребенок только начинает ходить. На руках лучше прооперировать до детского сада. Благодаря таким операциям дети получают шанс на совершенно обычную жизнь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Леди Коготок, осужденная в Хабаровске и Иркутске, продолжает отбывать наказание.