В больницах Иркутска выросло число обращений по поводу лишних пальцев у детей

— В прошлый раз сыну удалили лишний палец на одной ноге, — делится мама ребенка. — На второй ножке пальцы были сросшиеся, да и на обеих руках тоже. Хотя он уже приспособился, операция нужна — он ходит в садик, и у него есть проблемы с мелкой моторикой. Сейчас врачи разъединили пальцы на руках, а через полгода мы придем оперировать ногу.