Актёр «Кадетства» Кирилл Емельянов внесён в реестр злостных неплательщиков алиментов

Исполнительное производство в отношении Емельянова было открыто в 2020 году — сумма долга по алиментам составляет 502 573 рубля. По судебным документам, бывшая жена актёра Екатерина Директоренко подала иск о взыскании алиментов на детей в ноябре 2019 года. В июне 2020 года суд частично удовлетворил её требования, а в августе решение было оставлено без изменений вышестоящей инстанцией. В 2022 году был оформлен исполнительный документ для принудительного взыскания.