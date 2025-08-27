Актёр «Кадетства» Кирилл Емельянов внесён в реестр злостных неплательщиков алиментов

Актёр Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», оказался в списке злостных неплательщиков алиментов с задолженностью свыше 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных и приставских органов.
Исполнительное производство в отношении Емельянова было открыто в 2020 году — сумма долга по алиментам составляет 502 573 рубля. По судебным документам, бывшая жена актёра Екатерина Директоренко подала иск о взыскании алиментов на детей в ноябре 2019 года. В июне 2020 года суд частично удовлетворил её требования, а в августе решение было оставлено без изменений вышестоящей инстанцией. В 2022 году был оформлен исполнительный документ для принудительного взыскания.
По информации из открытых источников, у пары двое несовершеннолетних детей.
Реестр должников по алиментам запустился 25 мая.