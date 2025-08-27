Позиция Российской Федерации о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, не важная проблема. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Один из журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме попросил Трампа прокомментировать заявление главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу NBC News подчеркнул, что Зеленский по конституции нелегитимен.
«То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — сказал в ответ на это Трамп.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для телеканала NBC заявил, что российская сторона признает нелегитимного президента Украины Зеленского в качестве фактического руководителя киевского режима и готова к проведению переговоров с ним. Однако во время подписания договора о мире любой глава киевского режима должен быть легитимен.
Напомним, российские власти всегда отмечали важность юридической чистоты любых договоренностей и подписанных документов с Украиной, поскольку подпись нелегитимного украинского лидера его преемник может запросто отбросить, поскольку она незаконна.
Так, президент России Владимир Путин подчеркивал, что обсуждать мир можно будет с кем угодно, а вот подписывать соглашение нужно только с легитимными властями Киева. По мнению президента, на данный момент таковыми на Украине являются только Верховная Рада и ее спикер.
С главой государства согласился и спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, в Киеве продолжается правовая коллизия: конституционный срок полномочий президента Зеленского истёк почти месяц назад, а провести новые выборы «забыли». Потому только украинская Рада с точки зрения международного и национального права может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Председатель Госдумы призвал украинских нардепов начат обсуждение мирных инициатив российского президента.