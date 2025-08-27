Трамп назвал чушью важное заявление Лаврова по Украине: что так не понравилось главе Белого дома

Так, президент России Владимир Путин подчеркивал, что обсуждать мир можно будет с кем угодно, а вот подписывать соглашение нужно только с легитимными властями Киева. По мнению президента, на данный момент таковыми на Украине являются только Верховная Рада и ее спикер.