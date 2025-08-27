Генерал Попов назвал три места, откуда могли массово запустить БПЛА в Крым

Украинские беспилотники в сторону Крыма могли запустить с разных направлений, в том числе с кораблей в Черном море, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, 26 августа средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за полчаса — в период с 7:00 до 7:30.
«На западе от Крыма есть косы, часть из которых находится под контролем России, а около трети занимают украинские подразделения. Оттуда могли запустить. Там прямой выход — вдоль косы запускают над морем, но там, конечно, и система ПВО работает, сбивает их. Другое направление — это морская зона. Могли запустить, например, с корабля. Третий вариант — российская территория. В последнем случае могли работать так называемые засланные казачки», — отметил Попов.
Генерал подчеркнул, что украинских специалистов обучают западные инструкторы — из Великобритании, Франции, Германии.
