Генерал Попов назвал три места, откуда могли массово запустить БПЛА в Крым

Попов отметил, что беспилотники могли запустить с расстояния до 100 км от цели.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники в сторону Крыма могли запустить с разных направлений, в том числе с кораблей в Черном море, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, 26 августа средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за полчаса — в период с 7:00 до 7:30.

«На западе от Крыма есть косы, часть из которых находится под контролем России, а около трети занимают украинские подразделения. Оттуда могли запустить. Там прямой выход — вдоль косы запускают над морем, но там, конечно, и система ПВО работает, сбивает их. Другое направление — это морская зона. Могли запустить, например, с корабля. Третий вариант — российская территория. В последнем случае могли работать так называемые засланные казачки», — отметил Попов.

Генерал подчеркнул, что украинских специалистов обучают западные инструкторы — из Великобритании, Франции, Германии.

Ранее генерал Липовой сказал, откуда летели беспилотники в Калугу и Смоленск.

