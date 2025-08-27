Появление загадочных лучей в небе над Украиной связали с НЛО

Появление в небе над Украиной неизвестного луча может быть явлением, объяснить происхождение которого невозможно. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Какие варианты есть? НЛО есть. В советское время у нас была специальная комиссия, которая занималась разными непонятными явлениями. Она существовала в Академии наук СССР, тогда комиссия пришла к выводу, что более 90% — это явления техногенного либо природного характера, а остальные — неопределенной природы и происхождения. Программа была закрыта, но маленький процент вероятности, связанный с НЛО, остался. Но он был отмечен не как НЛО, а как явление, которое до сегодняшнего дня не объяснено», — сказал Кнутов.
Более вероятной версией он назвал испытание лазерного оружия на Украине.
В ночь на 26 августа жители разных регионов Украины заметили в небе луч неизвестного происхождения. На большинстве фото, распространенных в интернете, луч имеет желтый или голубой оттенок и расположен в небе вертикально, в некоторых случаях — под небольшим углом.