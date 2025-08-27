В ГД предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone

Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone может привести к росту активности мошенников, предупредил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
По его словам, злоумышленники могут использовать повышенный интерес пользователей, распространяя поддельные версии программ или создавая фишинговые сайты под видом официальных источников.
Депутат отметил, что одним из наиболее вероятных сценариев мошенничества станет рассылка фальшивых ссылок через мессенджеры и социальные сети. В таких сообщениях приложения могут предлагаться «для удобной установки» или «с обходом ограничений App Store». Дополнительно, по его словам, существует риск появления клонов приложений на сторонних площадках, которые визуально копируют интерфейс банковских сервисов, но фактически воруют пароли и данные карт.
Немкин подчеркнул, что отдельную опасность представляют звонки или сообщения от лжесотрудников банков. Под предлогом помощи в установке приложения или активации новой функции они могут убеждать пользователей предоставить доступ к смартфону через удаленные сервисы, что открывает мошенникам путь к личной информации и банковским счетам.
Ранее мошенники, выдавая себя за специалистов компании-эквайера, начали обманывать россиян, убеждая их якобы проверить платежный терминал.