Ушел из жизни снявшийся в «Роллерболе» американский джазмен Джамшид Шарифи

Скончался американский актер и виртуозный мультиинструменталист Джамшид Шарифи. Ему было 65 лет.
По данным интернет-ресурса IMDb, точные обстоятельства его смерти не разглашаются, однако известно, что музыкант покинул этот мир 15 августа. Близкие друзья Шарифи в своих страницах в социальных сетях упомянули, что он долгое время мужественно противостоял онкологическому заболеванию.
Джамшид Шарифи являлся выпускником знаменитого Массачусетского технологического института. Получив образование, он делился знаниями, преподавая в консерватории Беркли.
В составе музыкального коллектива Ma Boma он принял участие в создании и выпуске четырех студийных альбомов. В 1983 году на джазовом фестивале студенческих талантов его удостоили звания «выдающегося пианиста джаза». В 2018 году он стал лауреатом престижной премии «Тони».
Что касается актерской работы, то в 2002 году Шарифи появился в киноленте «Роллербол». Помимо этого, он является автором саундтреков для ситкома «Ной знает все», картины в жанре фантастики «Останавливающие время», триллера «Дорога ангела» и ряда иных проектов.
