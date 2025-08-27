Школьникам раскрыли главные изменения в грядущем ЕГЭ

В демоверсии по информатике также произошли корректировки: 12-е задание полностью изменено и теперь представляет собой задачу с «лентой», по которой движется исполнитель. Как пояснил преподаватель онлайн-школы Владимир Ульшин, это задание сложнее прошлогоднего аналога и потребует отдельного освоения. Кроме того, организаторы перешли на новые форматы файлов для приложений к заданиям — вместо Microsoft Office теперь используются LibreOffice и OpenOffice. Школьникам потребуется адаптироваться к работе в этих программах.