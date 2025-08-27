Штрафы за передачу SIM-карт друзьям и коллегам введут в России с 1 сентября

С 1 сентября в России вступит в силу закон, предусматривающий штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, граждане по-прежнему смогут покупать карты для своих близких родственников (супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков), однако давать их друзьям, коллегам или соседям будет запрещено.
За нарушение этого правила гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей. Как пояснил Немкин, закон не направлен на ограничение бытовых ситуаций, например, когда родители покупают карту ребенку. Кратковременное использование телефона с SIM-картой для звонка другу или подключения к интернету также не будет считаться нарушением.
Эти нововведения призваны повысить безопасность в цифровой среде, поскольку значительная часть мошеннических схем строится на использовании анонимных SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Новый закон юридически закрепит каждую SIM-карту за конкретным гражданином или его ближайшими родственниками, что сделает такие схемы бесполезными, передает ТАСС.
Ранее в России предложили создать специальные SIM-карты для детей возрастом до 14 лет. Планируется, что мобильных операторов обяжут предоставлять родителям соответствующий пакет услуг по запросу.