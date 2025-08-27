Штрафы за передачу SIM-карт друзьям и коллегам введут в России с 1 сентября

За нарушение этого правила гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей. Как пояснил Немкин, закон не направлен на ограничение бытовых ситуаций, например, когда родители покупают карту ребенку. Кратковременное использование телефона с SIM-картой для звонка другу или подключения к интернету также не будет считаться нарушением.