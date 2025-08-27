Марочко рассказал об окруженных и гибнущих в Серебрянском лесу нацистах ВСУ

В Кременских лесах в ЛНР, в том числе в Серебрянском лесничестве, находились практически все националистические подразделения ВСУ, они то приходили, то ротировались, сообщил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Напомним, военкор Юрий Котенок заявил, что подразделения ВСУ попали в окружение на территории Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.
«Украинское командование, зная природные особенности этого участка, делало ставки на Кременские леса для того, чтобы укрывать свою группировку. Там действовали практически все националистические подразделения. Они то приходили, то ротировались. Но в принципе националисты — это не редкое явление в Кременских лесах за все время интенсивных боевых действий», — сказал Марочко.
Военный эксперт отметил, что в Кременских лесах есть большое количество способов маскировки и укрытий.
«В Кременских лесах песчаная почва, которая позволяет очень быстро рыть траншеи и так называемые “лисьи норы”, поэтому с начала СВО участки в лесу переходили из рук в руки. Там активная фаза боевых действий всегда была на довольно-таки высоком уровне», — пояснил собеседник aif.ru.
Ранее на Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ Серебрянского лесничества.