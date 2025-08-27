Спасатель Киселев сказал, кто оплатит спасение альпинистки Наговициной

«Ситуации бывают очень разные вплоть до того, что вступается государство. Подобные случаи уже были. К примеру, когда из Пакистана несколько лет назад вертолетом эвакуировали российского альпиниста Александра Гукова. Тогда пакистанские летчики получили правительственные награды Российской Федерации. Все это достаточно серьезно. И затраты по знаковым спасработам берет на себя государство. Это не редкость, но и не скажем, что всех так государство спасет. Также есть, к примеру, привлечение денег общественности. Когда несколько миллионов скидывается по рублю, то это вполне эффективный сбор средств. Каждый случай индивидуальный. Неизвестно, как в этот раз получится. Либо общественность заплатит, либо государство. Все зависит от обстоятельств, от того, чем это все закончится. Так что нельзя прогнозировать», — сказал собеседник издания.