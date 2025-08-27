Новосибирских врачей смогут заменять фельдшеры без диплома

Достаточно будет среднего специального образования.
С 1 сентября в России медработники со средним образованием смогут замещать врачей для решения кадрового дефицита. Об этом пишет BFM-Новосибирск. Фельдшеры и акушеры смогут выполнять обязанности терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, включая осмотры и назначение лекарств.
Новосибирск испытывает острую нехватку врачей: около 3,6 тыс. вакансий при менее чем одном резюме на позицию. Зарплатные ожидания в регионе сбалансированы (100 тыс. руб.).
Причины ухода медперсонала: неудовлетворенность условиями труда, выгорание, дефицит кадров.
Привлечение среднего медперсонала — вынужденная мера, но качество помощи не пострадает из-за их опыта. Нововведения коснутся первичной и скорой помощи, особенно в сельской местности.