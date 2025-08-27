Новосибирских врачей смогут заменять фельдшеры без диплома

С 1 сентября в России медработники со средним образованием смогут замещать врачей для решения кадрового дефицита. Об этом пишет BFM-Новосибирск. Фельдшеры и акушеры смогут выполнять обязанности терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, включая осмотры и назначение лекарств.