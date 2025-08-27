Сестра рассказала о взятом в плен курянине, дом которого обстреляли ВСУ

«Он у меня единственный остался, другие родные у нас умерли. Тогда, в августе прошлого года, Сережа просто не поверил, что что-то может произойти. Он был в своей доме, у него там хозяйство. В один из дней в его дом прилетел снаряд, он получил серьезное ранение, таким его нашли украинские военные и забрали в плен. Сережу увезли в интернат в Сумах», — рассказала Ольга, едва сдерживая слеза.