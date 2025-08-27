Ричмонд
Сестра рассказала о взятом в плен курянине, дом которого обстреляли ВСУ

Женщина рассказала, что ее 41-летний брат Сергей получил серьезное ранение.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные при вторжении в Курскую область летом 2024 года сбросили снаряд на дом местного жителя Сергея Луценко, а затем взяли его в плен, рассказала в беседе с aif.ru сестра пленного Ольга.

«Он у меня единственный остался, другие родные у нас умерли. Тогда, в августе прошлого года, Сережа просто не поверил, что что-то может произойти. Он был в своей доме, у него там хозяйство. В один из дней в его дом прилетел снаряд, он получил серьезное ранение, таким его нашли украинские военные и забрали в плен. Сережу увезли в интернат в Сумах», — рассказала Ольга, едва сдерживая слеза.

В первые полгода после взятия Сергея в плен сестра ничего не знала о его судьбе. Только в январе один из вернувшихся односельчан рассказал Ольге, что ее брат жив.

«Я обращалась куда только можно, искала его, потом мне написали, что он и правда жив, находится в интернате, но с тяжелым ранением — у него были рваные раны спины, руки и ноги. Сейчас правая нога не работает — порвано сухожилие, правая рука тоже — раздроблена кисть, не хватает 2,5 см кости. Помощь ему не оказывают, говорят, что в Сумах нет таких специалистов. На обмен тоже не отдают», — рассказала женщина.

Ольга добавила, что иногда ей разрешают общаться с братом по телефону, но связь при этом постоянно пропадает. Мужчина боится говорить, где именно он находится.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вернувшиеся из плена ВСУ восемь курян прибыли в Подмосковье.

