Стало известно, кто возглавлял операцию по подрыву «Северных потоков»

Как следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости Европейского ордера на арест, задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов непосредственно руководил операцией и координировал подрывные акции на газопроводах «Северный поток».
«Обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda», — следует из текста документа.
В ходе операции группа, в которую входил подозреваемый, разместила минимум четыре взрывных устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждое устройство содержало от 14 до 27 кг взрывчатки на основе гексогена и октогена, было оснащено таймером и установлено на глубине 70−80 метров в районе острова Борнхольм.
Ранее KP.RU уже писал о подозреваемом в причастности к подрыву «Северных потоков». Тогда экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров сообщил, что Сергей Кузнецов после начала спецоперации продолжал работать на СБУ.