Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто возглавлял операцию по подрыву «Северных потоков»

Арестованный украинец Кузнецов руководил операцией по подрыву «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

Как следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости Европейского ордера на арест, задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов непосредственно руководил операцией и координировал подрывные акции на газопроводах «Северный поток».

«Обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda», — следует из текста документа.

В ходе операции группа, в которую входил подозреваемый, разместила минимум четыре взрывных устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждое устройство содержало от 14 до 27 кг взрывчатки на основе гексогена и октогена, было оснащено таймером и установлено на глубине 70−80 метров в районе острова Борнхольм.

Ранее KP.RU уже писал о подозреваемом в причастности к подрыву «Северных потоков». Тогда экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров сообщил, что Сергей Кузнецов после начала спецоперации продолжал работать на СБУ.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше