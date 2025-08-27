В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужно мыть бананы

Россиянам рекомендовали мыть бананы перед употреблением, так как на их кожуре могут быть химические вещества, патогенные микроорганизмы и бактерии, включая кишечную палочку. Такой важной информацией ко Дню любителя бананов, отмечаемого 27 августа, поделился Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что на кожуре банана могут оставаться пестициды, химикаты и бактерии. При очищении немытого банана эти вещества попадают на съедобную часть, что может вызвать не только расстройство кишечника, но и заражение инфекционными заболеваниями.
При этом плотная кожура не гарантирует, что мякоть на мякоть банана не попадут микробы. Причина в том, что бананы проходят долгий путь от плантации до стола, а методы их обработки не всегда отвечают требованиям безопасности.
Вместе с тем бананы обладают высокой пищевой ценностью, так как содержат клетчатку, калий, магний, витамины и вещества, похожие на серотонин и отвечающие за улучшение самочувствия. А еще этот фрукт богат антиоксидантами и полезен для сердечно-сосудистой системы, мышц и здоровья кожи.
