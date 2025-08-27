Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужно мыть бананы

Россиянам рекомендовали мыть бананы перед употреблением, так как на их кожуре могут быть химические вещества, патогенные микроорганизмы и бактерии, включая кишечную палочку.

Россиянам рекомендовали мыть бананы перед употреблением, так как на их кожуре могут быть химические вещества, патогенные микроорганизмы и бактерии, включая кишечную палочку. Такой важной информацией ко Дню любителя бананов, отмечаемого 27 августа, поделился Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что на кожуре банана могут оставаться пестициды, химикаты и бактерии. При очищении немытого банана эти вещества попадают на съедобную часть, что может вызвать не только расстройство кишечника, но и заражение инфекционными заболеваниями.

При этом плотная кожура не гарантирует, что мякоть на мякоть банана не попадут микробы. Причина в том, что бананы проходят долгий путь от плантации до стола, а методы их обработки не всегда отвечают требованиям безопасности.

Вместе с тем бананы обладают высокой пищевой ценностью, так как содержат клетчатку, калий, магний, витамины и вещества, похожие на серотонин и отвечающие за улучшение самочувствия. А еще этот фрукт богат антиоксидантами и полезен для сердечно-сосудистой системы, мышц и здоровья кожи.

Ранее врач рассказала, кому нужно с осторожностью есть арбуз.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.