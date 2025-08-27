Посетитель «Крокуса» нокаутировал одного из террористов во время нападения

По данным материалов дела, террористы, испугавшись проблем с оружием и нехватки боеприпасов, спешно покинули здание. Трое из них были вооружены автоматами Калашникова, четвертый нёс рюкзак с патронами. Два автомата, которые заклинило, вместе с рюкзаком они выбросили при выходе из здания, а третий — позже, в Брянской области, следуя в направлении украинской границы.