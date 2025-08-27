Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт развеяла мифы о «лимфодренажных» чаях: это не панацея, а риск для почек

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова предупредила россиян о потенциальной опасности бесконтрольного употребления так называемых «лимфодренажных» чаев.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова предупредила россиян о потенциальной опасности бесконтрольного употребления так называемых «лимфодренажных» чаев. По словам специалиста, эти напитки не оказывают заявленного «очищающего» эффекта на лимфатическую систему, а являются обычными мочегонными средствами с тонизирующими свойствами. Эксперт рассказала об этом в беседе с изданием NEWS.ru,

«Лимфодренажный чай — это больше маркетинг, чем реальная польза. Это мягкое мочегонное средство, которое может помочь при задержке жидкости или во время ПМС, но только короткими курсами», — пояснила Шестакова.

Врач выделила ключевые риски:

Нарушение водно-электролитного баланса при длительном приеме;

Повышенная нагрузка на почки;

Бессонница из-за тонизирующих компонентов в составе.

Специалист рекомендовала ограничить прием такими чаями 10−14 днями с обязательным перерывом на 2−3 недели. Категорическими противопоказаниями являются беременность, лактация, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Шестакова подчеркнула, что настоящие проблемы с лимфатической системой требуют медицинской диагностики и профессионального лечения, а не «народных» методов с недоказанной эффективностью.