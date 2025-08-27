Эксперт развеяла мифы о «лимфодренажных» чаях: это не панацея, а риск для почек

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова предупредила россиян о потенциальной опасности бесконтрольного употребления так называемых «лимфодренажных» чаев. По словам специалиста, эти напитки не оказывают заявленного «очищающего» эффекта на лимфатическую систему, а являются обычными мочегонными средствами с тонизирующими свойствами. Эксперт рассказала об этом в беседе с изданием NEWS.ru,