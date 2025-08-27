Ричмонд
В Башкирии к концу недели похолодает до +1 градуса

Также сохранится вероятность дождей и гроз.

Источник: Башинформ
Источник: Башинформ

По прогнозам синоптиков, сегодня днем по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха прогреется до +18, +23°, по юго-востоку до +28°.

В четверг, 28 августа, также местами возможен кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +17, +22°.

В пятницу, 29 августа, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, по востоку до +1°, днем +17, +22°.