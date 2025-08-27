В Башкирии к концу недели похолодает до +1 градуса

По прогнозам синоптиков, сегодня днем по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха прогреется до +18, +23°, по юго-востоку до +28°.