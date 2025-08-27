Спасатель Щетинин сказал, какие вещи должны быть в лодке при ЧП

«В самом плавательном судне, естественно, должны быть средства связи. Если нет сотовой связи, то должны быть радиостанция или спутниковый телефон, чтобы в случае опасности была возможность сообщить об этом. Конечно, однозначно должны быть спасательные жилеты. Если человек идет на 3−4 дня, то пищи должно быть с запасом, также должны быть запас воды, спичек, каких-то теплых вещей, медикаментов. Это основное. Кроме того, каждый уважающий рыбак в лодке должен иметь весла, запас топлива для мотора», — сказал собеседник издания.