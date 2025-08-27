Спасатель Щетинин сказал, какие вещи должны быть в лодке при ЧП

При длительном выходе на лодке на водоем необходимо обязательно взять с собой ряд вещей, которые пригодятся на случай ЧП. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Ранее стало известно, что на реке Чулым в Красноярском крае дрейфовал мужчина, находясь в лодке вместе с телом умершего брата.
«В самом плавательном судне, естественно, должны быть средства связи. Если нет сотовой связи, то должны быть радиостанция или спутниковый телефон, чтобы в случае опасности была возможность сообщить об этом. Конечно, однозначно должны быть спасательные жилеты. Если человек идет на 3−4 дня, то пищи должно быть с запасом, также должны быть запас воды, спичек, каких-то теплых вещей, медикаментов. Это основное. Кроме того, каждый уважающий рыбак в лодке должен иметь весла, запас топлива для мотора», — сказал собеседник издания.
Щетинин отметил, что также понадобятся фонарик или яркая ткань для того, чтобы подать знак проплывающим мимо судам.
«Если рядом идут лодки, корабли, то нужно показывать, что вы терпите бедствие. Если есть какая-то яркая ткань, то ей необходимо махать. Если это ночное время, то фонариком или сотовым телефоном маячить светом о том, что необходима помощь», — добавил он.
Ранее Щетинин сообщал aif.ru, что мужчина, который дрейфовал на реке с телом брата на лодке, поступил правильно, что не покинул плавательное средство. При этом непонятно, почему у них не оказалось весел.