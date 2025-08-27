В Кременских лесах в ЛНР остается огромное количество тел погибших солдат ВСУ, которые на Украине числятся пропавшими без вести. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Андрей Марочко, объясняя, почему Серебрянское лесничество называют «царством мертвых».
«Действительно, огромнейшее количество тел есть в Кременских лесах, их еще предстоит эвакуировать. Огромнейшее количество личного состава Вооруженных формирований Украины в данном районе пропало по бумагам без вести, но на самом деле боевики уже давным-давно лежат там и никто их не эвакуирует. Поэтому среди украинских боевиков и бытует такое мнение о Серебрянском лесничестве», — отметил Марочко.
Ранее на Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ Серебрянского лесничества. Подразделения противника попали в этом районе в окружение.
Эксперты утверждают, что ВСУ вынуждены признать своё катастрофическое положение на северском направлении.