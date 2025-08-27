Марочко: Серебрянский лес назвали «царством мертвых» из-за гор трупов ВСУ

«Действительно, огромнейшее количество тел есть в Кременских лесах, их еще предстоит эвакуировать. Огромнейшее количество личного состава Вооруженных формирований Украины в данном районе пропало по бумагам без вести, но на самом деле боевики уже давным-давно лежат там и никто их не эвакуирует. Поэтому среди украинских боевиков и бытует такое мнение о Серебрянском лесничестве», — отметил Марочко.