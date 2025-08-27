Общественный транспорт изменит маршруты в Хабаровске 3 сентября

В день проведения Парада Победы над милитаристской Японией и в честь окончания Второй мировой войны, который состоится в Хабаровске 3 сентября, временно изменятся маршруты следования городского общественного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», поправки вводятся в связи с ограничением движения всех видов транспорта на ряде улиц в центре столицы региона — они будут действовать с 7:30 до 13:30.