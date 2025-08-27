Общественный транспорт изменит маршруты в Хабаровске 3 сентября

В день проведения Парада Победы над милитаристской Японией и в честь окончания Второй мировой войны, который состоится в Хабаровске 3 сентября, временно изменятся маршруты следования городского общественного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», поправки вводятся в связи с ограничением движения всех видов транспорта на ряде улиц в центре столицы региона — они будут действовать с 7:30 до 13:30.
Троллейбусные маршруты.
Троллейбусы № 1, 4, 9 в направлении центра города будут сворачивать с улиц Карла Маркса и далее следовать по улицам Синельникова и Ким Ю Чена на улицу Московскую. Обратном направление транспорт проследует с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам. Что касается троллейбуса № 28 — его конечной остановкой на время ограничений станет "Железнодорожный вокзал.
Автобусные маршруты.
№ 1 Л. Автобус будет двигаться с железнодорожного вокзала по улицам Ленинградской, Серышева, Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту до железнодорожного вокзала. Остановку для высадки и посадки пассажиров будет у западной стороны вокзала напротив манежной стоянки автотранспорта;
№ 1С. Маршрут проследует с улицы Ленина по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. Остановка для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны вокзала напротив манежной стоянки автотранспорта;
№ 11. При движении в сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара транспорт пойдёт по улице Льва Толстого на улицу Серышева и в обратном направлении по установленному маршруту;
№ 13, 26, 70. При движении в сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара автобусы проследуют по улицам Льва Толстого, Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала) и в обратном направлении по установленным маршрутам;
№ 14, 82. Маршруты будут следовать в направлении центра города с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении будут следовать с улицы Муравьева-Амурского на улицу Волочаевскую, по Амурскому бульвару на улицы Ленинградскую, Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;
№ 19. Транспорт будет двигаться в направлении центра города с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московской, на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленному маршруту;
№ 21. Автобус пойдёт в направлении центра города с улицы Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленным маршрутам;
№ 29К. Транспорт будет следовать с Амурского бульвара по улице Волочаевской на улицы Серышева, Ленинградскую (через железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
№ 29П. Автобус будет двигаться с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской (на железнодорожный вокзал) на Амурский бульвар и далее по установленному маршруту;
№ 34. Маршрут проследует от железнодорожного вокзала по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту. В обратном направлении с улицы Муравьева-Амурского по улице Дзержинского на улицу Серышева до улицы Воронежской и далее по установленному маршруту;
№ 52. Транспорт будет следовать с улицы Волочаевской по улицам Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала), Амурскому бульвару, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника на улицу Павловича и далее по установленному маршруту;
№ 56. Автобус пройдёт с улицы Московской с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;
№ 61К. Маршрут проследует от железнодорожного вокзала по улицам Серышева, Комсомольской, Муравьева-Амурского, Волочаевской, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута определить остановку для высадки и посадки пассажиров у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
№ 75. Автобус пройдёт в направлении Автовокзала с улицы Лейтенанта Орлова по улицам Волочаевской, 65-летия Победы, проспекту 60-летия Октября, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту. В направлении от Автовокзала: по улице Ленинградской через путепроводную развязку на проспект 60-летия Октября, улицы 65-летия Победы, Волочаевскую, Лейтенанта Орлова на улицу Гризодубовой и далее по установленному маршруту;
№ 83. Транспорт будет двигаться с улицы Муравьева-Амурского по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской (мимо железнодорожного вокзала), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
№ 83П. Маршрут будет проходить с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской (мимо железнодорожного вокзала), Амурскому бульвару, улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту;
№ 88. Автобус будет следовать в направлении центра города по улицам Ленинградской (до перекрестка с улицей Ким Ю Чена), Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и в обратном направлении по установленному маршруту;
№ 89. Транспорт пойдёт с автовокзала по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по установленному маршруту. В направлении на автовокзал будет следовать с улицы Лейтенанта Орлова по улицам Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева, Воронежской до автовокзала.
Кроме того, с 11:30 до 13:00 движение транспорта будет ограничено по улице Ленина от улицы Тургенева до улицы Комсомольской и по улице Тургенева от Уссурийского бульвара до улицы Ленина. В связи с этим автобусы также временно изменят схему своего движения. Обновлённые маршруты выглядят следующим образом:
№ 1 Л, 29К. Маршруты проследуют с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского до улицы Комсомольской и далее по установленным маршрутам;
№ 1С, 29П, 56. Автобусы пойдут с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленным маршрутам;
№ 33. Транспорт отправится с Уссурийского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту;
№ 34. При движении от Автовокзала с улицы Муравьева-Амурского автобус будет следовать по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту;
№ 52. Транспорт будет двигаться с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту;
№ 83. Автобус будет проходить с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту;
№ 83П. Маршрут отправится с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту.
Напомним, что сегодня, 27 августа, из-за репетиций Парада Победы с участием военной техники, будет временно ограничено движение всех видов транспорта в центре города. в соответствии с постановлением мэра столицы региона, ряд улиц будут перекрыты с 16:00 до 23:00. На это время автолюбителям лучше поискать альтернативные маршруты для движения.