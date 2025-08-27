Сестра рассказала о муках раненого курянина, находящегося в плену ВСУ

«Его не отдают на обмен, не лечат, он мучается от постоянных болей. В интернат в Сумах он попал с рваными ранами спины, ног и рук. Сейчас у него не работает правая нога — порвано сухожилие, и правая рука — раздроблена кисть. Нам разрешают иногда общаться, он постоянно рассказывает, что мучается от жутких болей, говорит, что у него больше нет сил терпеть», — рассказала плачущая Ольга.