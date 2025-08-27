Сестра рассказала о муках раненого курянина, находящегося в плену ВСУ

Находящийся в украинском плену житель Курской области Сергей Луценко мучается от постоянных болей, у него не работают правая рука и нога, рассказала в беседе с aif.ru сестра пленного Ольга.
Напомним, Луценко попал в плен летом прошлого года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Незадолго до этого он получил серьезное ранение — в дом Луценко прилетел снаряд.
О судьбе брата Ольга узнала лишь спустя полгода, когда из плена вернулся односельчанин.
«Его не отдают на обмен, не лечат, он мучается от постоянных болей. В интернат в Сумах он попал с рваными ранами спины, ног и рук. Сейчас у него не работает правая нога — порвано сухожилие, и правая рука — раздроблена кисть. Нам разрешают иногда общаться, он постоянно рассказывает, что мучается от жутких болей, говорит, что у него больше нет сил терпеть», — рассказала плачущая Ольга.
Женщина добавила, что из разговоров с братом узнала, как он не ел по 3−4 дня перед вторжением ВСУ из-за атаковавших регион беспилотников.
Ранее курянин рассказал, как получил четыре пули из автомата от украинских солдат.