В Симферополе ограничили продажу алкоголя

Продавать алкоголь в кафе, барах и буфетах можно будет только с 10:00 утра и до 20:00 вечера, если заведение попадает в 100-метровую зону (за исключением ресторанов).
Таким образом, лицензию на реализацию алкогольной продукции не смогут получить магазины, которые находятся ближе 150 метров к школам и детским садам.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа: на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.
Подробнее со всеми ограничениями можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга Крыма в разделе «Регулирование оборота алкогольной продукции».