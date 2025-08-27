В новосибирском магазине можно приобрести школьную тетрадь за 11 рублей

Тетради и школьные принадлежности есть на любой «вкус и цвет» и ценовую категорию.
Самая простая тонкая «зелёная» тетрадка 12 листов стоит 11 рублей, с обложкой чуть красивее — 13 рублей, с 18 листами — 18 рублей. Цены на общие тетради 48 листов начинаются от 45 рублей. Самый дешёвый пенал для ручек обойдётся в 100 рублей, шариковая ручка — 17 рублей. Об этом пишет Горсайт.
Если же говорить о рюкзаках, то здесь разброс цен ещё более внушительный: от 500 рублей за самые простые модели до нескольких тысяч за брендовые варианты с ортопедической спинкой и множеством отделений.
В целом, подготовка к школе в Новосибирске, судя по ценам в этом магазине, может обойтись родителям в весьма ощутимую сумму, но при этом есть возможность найти и более бюджетные варианты, если внимательно изучить ассортимент.