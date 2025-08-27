У генерала Юрия Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей

В материалах дела отмечается, что официальные доходы Кузнецовых не позволяли им приобрести такое количество дорогостоящего имущества. Сам генерал на допросе утверждал, что часть денег получал наличными через Центр специального финансирования Минобороны, однако свидетельские показания эту версию не подтвердили. Общая стоимость имущества, подлежащего взысканию, составляет 504,8 миллиона рублей — эта сумма более чем впятеро превышает совокупный официальный доход семьи за последние 14 лет.