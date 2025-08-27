Марочко: взятие Кременских лесов приблизит полное освобождение ДНР

«Этот участок пока является преградой для дальнейшего продвижения наших войск. Освобождение Кременских лесов действительно откроет очень широкие оперативные возможности для наших военнослужащих. Прежде всего, это продвижение на юго-запад от данного участка. Естественно, без освобождения Кременских лесов мы не сможем освободить ни Красный Лиман, ни Славянск, ни Краматорск, то есть всё это звенья одной цепи», — сказал Марочко.