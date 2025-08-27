Марочко: взятие Кременских лесов приблизит полное освобождение ДНР

Взятие под контроль Кременских лесов в ЛНР поможет российским военным в освобождении Краматорска, Лимана, Славянска в ДНР. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас наши военнослужащие продвигаются в Кременских лесах. Мы немного изменили тактику и стратегию, что благоприятно отразилось на оперативно-тактической обстановке на данном участке», — отметил он.
Перед бойцами ВС РФ стоит задача по выходу на рубежи Северского Донца и по продвижению по направлению Северска.
«Этот участок пока является преградой для дальнейшего продвижения наших войск. Освобождение Кременских лесов действительно откроет очень широкие оперативные возможности для наших военнослужащих. Прежде всего, это продвижение на юго-запад от данного участка. Естественно, без освобождения Кременских лесов мы не сможем освободить ни Красный Лиман, ни Славянск, ни Краматорск, то есть всё это звенья одной цепи», — сказал Марочко.
Также он добавил, что после взятия Кременских лесов значительно ухудшится оперативно-тактическая обстановка ВСУ в Северске.
«Поскольку пока из-за отдаления некоторых наших войск ВСУ могут осуществлять ротационные мероприятия и логистику», — резюмировал собеседник aif.ru.
Ранее на Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ Серебрянского лесничества. Подразделения противника попали в этом районе в окружение.