Студентов-медиков на бюджетном обучении обяжут заключать договор о целевом обучении

Согласно законопроекту, который вступит в силу с 1 марта 2026 года, все бюджетные места по указанным программам станут целевыми. Студенты, нарушившие условия договора о целевом обучении, будут обязаны выплатить бюджету компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы, а также штраф в двукратном размере этой компенсации.