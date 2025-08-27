Студентов-медиков на бюджетном обучении обяжут заключать договор о целевом обучении

В России студенты, поступающие на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, будут обязаны заключать договор о целевом обучении. Такое предложение содержится в законопроекте, разработанном Минздравом России и одобренном комиссией по законопроектной деятельности правительства РФ.
Согласно законопроекту, который вступит в силу с 1 марта 2026 года, все бюджетные места по указанным программам станут целевыми. Студенты, нарушившие условия договора о целевом обучении, будут обязаны выплатить бюджету компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы, а также штраф в двукратном размере этой компенсации.
Эти же меры ответственности распространятся на выпускников среднего профессионального медицинского образования и заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательств. Студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки срока лишь при заключении нового договора с тем же заказчиком, передает ТАСС.
С 1 сентября в России вступит в силу закон о госрегулировании платного приема в высшие учебные заведения. Инициатива направлена на повышение качества образования и баланс на рынке труда. Что изменится и как это отразится на абитуриентах — в материале «Вечерней Москвы».