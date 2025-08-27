В Тайшетском районе были обесточены 920 домов — Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал сведения о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ за прошедшие сутки, с 8.00 26 августа до 8.00 27 августа. Объединённая сводка была составлена на основе информации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья, а также муниципальных органов власти, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
В Усть-Куте произошло аварийное отключение электроснабжения из-за обрыва провода. Без света оставались 31 многоквартирный дом и два соцобъекта. Специалисты устранили аварию.
В рабочем посёлке Жигалово Жигаловского района из-за повреждения оборудования трансформаторной подстанции отключилась ВЛ-10 кВ «Жигалово — Райкомхоз». Протяженность линии составляет 16,7 км. Обесточены были 554 дома и три соцобъекта. Электроснабжение восстановлено.
В Бирюсинске Тайшетского района из-за повреждения в сетях потребителя произошло аварийное отключение электроснабжения ВЛ-6 кВ. Без электрического света оставались 920 домов, из них 30 многоквартирных. Специалисты устранили аварию.
Крупных аварий на сетях водоснабжения не зафиксировано.
