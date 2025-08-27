В Тайшетском районе были обесточены 920 домов — Игорь Кобзев

Агентство сообщало, что за сутки с 8.00 25 августа до 8.00 26 августа электричество отключалось в Иркутске, Усть-Куте и еще в шести районах региона. Объединённая сводка была составлена на основе информации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья, а также муниципальных органов власти.