Любовь Shaman и Мизулиной, гонорары Леонтьева и падение Киркорова: самое интересное с шумной «Новой волны»

Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» 2025 года завершился в Казани. За несколько дней произошел ряд интересных событий: от публичных проявлений чувств до сплетен о многомиллионных гонорарах артистов. Певец Shaman спел «Седую ночь» и провел все вечера в обществе своей партнерши, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Певец Валерий Леонтьев впервые за много лет выступил на сцене, и зрители стали обсуждать, сколько ему заплатили за этот концерт. «Король эстрады» Филипп Киркоров во время исполнения песни рухнул с декораций на сцене. О самых интересных событиях на «Новой волне» — в материале URA.RU.