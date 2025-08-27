Любовь Shaman и Мизулиной, гонорары Леонтьева и падение Киркорова: самое интересное с шумной «Новой волны»

«Новая волна 2025» в Казани завершилась 26 августа.
Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» 2025 года завершился в Казани. За несколько дней произошел ряд интересных событий: от публичных проявлений чувств до сплетен о многомиллионных гонорарах артистов. Певец Shaman спел «Седую ночь» и провел все вечера в обществе своей партнерши, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Певец Валерий Леонтьев впервые за много лет выступил на сцене, и зрители стали обсуждать, сколько ему заплатили за этот концерт. «Король эстрады» Филипп Киркоров во время исполнения песни рухнул с декораций на сцене. О самых интересных событиях на «Новой волне» — в материале URA.RU.
Shaman и Мизулина.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕShaman и Мизулина заперлись в гримерке, а Лепс ищет деньги на свадьбу: как прошел третий день «Новой волны».
На четвертый день с Shamanoм произошел инцидент. Во время выступления он опустился на колени на помост и протянул руку фанатке, а та ухватила его за кисть и с силой потянула. Певец с трудом высвободился.
После этого Екатерина Мизулина встретила партнера за кулисами. Они ушли с выступления, держась за руки, и закрылись в гримерке на несколько часов.
На пятый день «Новой волны» они появились в парных луках: бордовых брюках и майках с накинутыми сверху черными кожаными бомберами. Так пара пришла на выступление певицы Татьяны Булановой.
Они танцевали под хиты Булановой, Shaman пародировал подтанцовку певицы, которая стала мемом в интернете. В завирусившемся ролике Дмитрий Берегуля, Максим и Алена Алалыкины двигаются непривычно медленно для подтанцовки, будто бы на своей волне.
Сам Shaman исполнил легендарную песню артиста Юрия Шатунова «Седая ночь». Мизулина проводила его до самой сцены, а после выступления и съемок — встретила и увела с площадки.
Многомиллионный гонорар Леонтьева.
Леонтьев приехал по личному приглашению КрутогоФото: Максим Богодвид/РИА Новости.
На пятый день «Новой волны» приехал 76-летний Валерий Леонтьев. Это его первое выступление после заявления о завершении музыкальной карьеры в 2024 году. На большой сцене певец не появлялся несколько лет.
В сети появились предположения, что певцу заплатили «баснословную» сумму, чтобы тот принял участие в концерте. Однако инсайдеры подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, сообщает Pravda.ru. По их данным, Леонтьев не имеет трудностей с финансами и приехал на выступление только из-за приглашения артиста Игоря Крутого, с которым певец поддерживает дружеские отношения. При этом отмечается, что выступление Леонтьева все же было оплачено, сообщает telegram-канал «Свита Короля».
Также в сети — пабликах и СМИ — начал обсуждаться гонорар за его выступление на корпоративе. Певец за концерт на частной вечеринке в любой точке мира якобы просит 15 миллионов рублей. Эта сумма не включает технический и бытовой райдер артиста и билеты на самолет. При этом в гримерке у Леонтьева должны присутствовать виски, фрукты и бутерброды, а аренда аппаратуры будет стоить около 400 тысяч рублей.
Впоследствии выяснилось, что на визит в Казань Леонтьев потратил больше миллиона рублей. Он приехал в город за полторы недели до фестиваля, чтобы отрепетировать номера, и поселился в самом дорогом и просторном номере отеля Mirage. В стоимость проживания входили завтраки, а остальные приемы пищи оплачивались отдельно. Накануне «Новой волны», на гала-концерте, Леонтьев исполнил пять своих ретро-хитов, в их числе «Дельтаплан» и «Казанова».
Падение Киркорова.
Киркоров упал во время выступленияФото: Максим Богодвид/РИА Новости.
Филипп Киркоров присутствовал на «Новой волне» в качестве члена жюри, однако все же выходил на сцену с композициями по вечерам. Одним из самых запоминающихся его выступлений стал концерт на открытии фестиваля — Киркоров попытался подняться по ступенькам-декорации на сцене, но оступился и упал с высоты нескольких ступеней.
Однако это не помешало ему продолжить исполнение песни «Фиолетовая вата», он пел ее в полусидячем положении, пока танцоры не помогли ему подняться на ноги. Его концертный директор Екатерина Успенская заявила, что «король эстрады» не травмировался, а артист Сосо Павлиашвили попросил аудиторию не злорадствовать над Киркоровым.
Антонова госпитализировали.
Перед самым выступлением на «Новой волне» был госпитализирован 80-летний певец Юрий Антонов. По данным telegram-канала Mash, у него якобы произошли проблемы с давлением из-за погоды. Врачи оказали ему медпомощь.
Стоимость билетов на «Новую волну».
Стоимость билетов на «Новую волну» якобы доходила до 60 тысяч рублейФото: Максим Богодвид/РИА Новости.
Продюсер из Казани Альбина Галиева опубликовала пост в соцсетях и пожаловалась на цену билетов. Она отметила, что одно место на фестивале якобы стоит от девяти до 60 тысяч рублей, на нормальные места стоимость начинается от 15 тысяч рублей.
«А мы долго будем игнорировать тот факт, что билеты на Новую Волну в Казани стоят примерно как крыло самолета», — сообщила Галиева. Она подчеркнула, что понимает цену за такие концерты, которая и не может быть на уровне 50 рублей, но все же, по ее словам, организаторы «перегнули палку».
Продюсер сравнила «Новую волну» с концертом артистки Дженнифер Лопес в Ереване (Армения), билет на место с хорошим обзором там стоил около семи тысяч рублей. Галиева отметила, что это была звезда мирового уровня, а в России люди являются «заложниками ценообразований на события».
Жалобы жителей.
Люди пожаловались на шумную «Новую волну’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
В Ново-Савинском районе были перекрыты несколько улиц ради «Новой волны». В первую ночь фестиваля организаторы запустили салют. Его грохот напугал многих жителей города. Жители домов по линии у стадиона «Ак Барс Арена» столкнулись с тем, что все парковочные места, которыми они пользовались раньше, оказались заняты гостями фестиваля.
А жители домов по улице Чистопольской пожаловались на ежевечернее световое и музыкальное шоу. «Надоела ваша дискотека 90-х под окнами уже, время первый час ночи у вас там Леонтьев орет, дома все басы слышно», — написал пользователь Ильдар в комментариях telegram-канала мэрии Казани. Концерт и правда продолжался далеко за полночь.
На то, что из-за концертов невозможно уснуть, жаловались почти все жители округи сцены New Wave Hall. «Каждый день с утра до ночи работает площадка. Днем — репетиции, ночью тоже не уснешь. Если до “Новой Волны” мы ложились в 22 с чем-то, то теперь — в первом часу ночи. Басы бьют по окнам, стекла дребезжат. Я считаю, что это полное неуважение к жителям района», — пожаловались жители города.