Киселев: после истории с Наговициной пик Победы не закроют для альпинистов

Подобных случаев, как с российской альпинистской Натальей Наговициной, которую уже две недели не могут эвакуировать с вершины пика Победы, было много, но они не привели к запрету на восхождение на гору. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Честно говоря, это не первый подобный случай на пике Победы. Причем, он достаточно типичный. Не то, чтобы каждый первый погибает, но погибших на пике Победы много. У меня у самого есть печальная история с друзьями, которые погибли там. Это очень сложная гора. На мой взгляд, запреты вообще ни к чему хорошему никогда не приводили. Поэтому, я думаю, что это не закончится запретом на восхождение», — сказал собеседник издания.
Ранее Киселев рассказывал aif.ru, что стоимость операций по спасению Наговициной может уже оцениваться в сумму около 100 тысяч долларов, поскольку только один вылет вертолета стоит порядка 20 тысяч.
При этом спасатель отмечал, что страховка в 25−30 тысяч долларов является стандартным решением для альпинистов, которые совершают восхождение. Уточнялось, что Наговицина оформила базовую страховку, которая покрывает 35 тысяч долларов (около 2,8 млн рублей).